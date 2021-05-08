Синда Миколс живет в пригороде Техачапи в Южной Калифорнии. На выходные она уезжала в другой город, а когда в понедельник вернулась домой, то обнаружила, что ее дом разнесли птицы.

Подойдя к дому, Синда увидела, что на террасе сидят как минимум 13 калифорнийских кондоров. Еще несколько отдыхали на крыше.

«Я была в шоке и очень зла на этих птиц. Все это выглядело нереальным», — рассказала Синда, слова которой приводит «Моя планета» со ссылкой на The New York Times.

Дочь Синды сфотографировала птиц и разместила снимок в Twitter. Она хотела узнать, что могло привлечь столько редких животных к ее дому, учитывая, что всего в штате насчитывается около 160 кондоров. По сообщению девушки, птицы разрушили террасу дома, повредили крышу и повалили растения в горшках. Кроме того, девушка пожаловалась, что ее мама устала выносить с террасы помет кондоров. Во-первых, фекалий было очень много, а во-вторых, от досок они отдирались с большим трудом.

«Я бы принял это за честь. Вашу маму удочерила стая кондоров», — написал в комментариях один из подписчиков девушки.

«Моя мама привыкла жить на природе. Иногда она видела парочку кондоров, но не столько, сколько слетелось к нам на террасу в этот раз», — ответила дочь Синды.

Сотрудники службы охраны природы ответили девушке на сообщения в соцсетях. Они пояснили, что дом ее мамы находится в том месте, где исторически было много пищи для кондоров. Также довольно часто эти птицы принимают дома и террасы как хорошую площадку для выслеживания добычи.

Дочь Синды пошутила, что, видимо, кондоры ждут, когда ее мама снова уедет из дома, чтобы устроить вечеринку.

Minval.az