Тренер бойца смешанного стиля (MMA) Диего Санчеса Джошуа Фабиа выступил с обвинениями в адрес руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Интервью со специалистом опубликовано на YouTube-канале Джона Гибсона.

Фабиа упомянул о том, что глава UFC Дэйна Уайт и матчмейкер организации Шон Шелби занимались сексом с девушками-бойцами. При этом тренер заявил, что у него есть некие видеоматериалы. Уайт и Шелби пока не отреагировали на слова Фабиа.

Фабиа также известен резкими высказываниями в адрес промоушена. В частности, тренер потребовал у организации предоставить ему медицинские документы относительно его подопечного за всю историю выступлений последнего в UFC.

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