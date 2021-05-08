Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян опубликовал письмо своего друга, который несколько дней назад вернулся из Карабаха.

«Насколько я понимаю экономика стоит. На протяжении 100 км Лачинского коридора мне навстречу попалось 20-30 машин. Столько же по всей протяженности трассы Север-Юг — было вот это непередаваемое ощущение водителя из рекламы итальянского суперкара, когда ты едешь по горному серпантину совсем один. В деревне Ванк я был единственным постояльцем в гостинице. В ресторанах (кроме самых популярных) не дают меню — обычно продукты закупают после того, как возьмут заказ.

Разговоры только о политике. Когда пытаешься сменить тему — всё обратно возвращается к ней. Матерят Никола, очень аккуратно обвиняя нас, что мы его к власти привели и не смогли прогнать. Об Араике молчат. То ли не хотят со мной — чужаком — его обсуждать, то ли еще что-то. На миротворцев — надеются. Как обычно — все надеются, что какой-то дядя обязательно решит все проблемы. Желательно без их непосредственного участия.

Но если коротко — у меня ощущение, что Карабах потерян окончательно», — говорится в письме.

Minval.az