Ушел из жизни грузинский режиссер Буба (Рамаз) Хотивари. Президенту Киноакадемии Грузии было 74 года. Премьер-министр Грузии выразил соболезнования со смертью известного режиссера.

«Выражаю огромное сожаление в связи со смертью известного грузинского режиссера Бубы Хотивари. Он много лет верно служил грузинской культуре и внес свой вклад в развитие грузинского кино. Сочувствую семье, друзьям и близким Бубы Хотивари», — отмечается на сайте правительства страны.

Буба Хотивари родился в 1946 году в Тбилиси, являлся выпускником факультета кинорежиссуры Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова. В качестве режиссера-постановщика Хотивари снял фильмы: «Ислам в Грузии», «Приключения Лазаря», «Димитрий II», «Чирики да Чикотела», «Евангелие от Марка» и «Кавказский меловой круг», напоминает «Вестник Кавказа».

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