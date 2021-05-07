Умер народный поэт Муса Ягуб.
Об этом сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.
Поэт будет похоронен в родном селе Буйнуз Исмаиллинского района.
Allah rəhmət eləsin!
Умер народный поэт Муса Ягуб.
Об этом сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.
Поэт будет похоронен в родном селе Буйнуз Исмаиллинского района.
Allah rəhmət eləsin!
Дата: 2021/05/07 15:39
Раздел: Наша жизнь
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