Умер народный поэт Муса Ягуб.

Об этом сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

Поэт будет похоронен в родном селе Буйнуз Исмаиллинского района.

Allah rəhmət eləsin!

Minval.az