Агентство пищевой безопасности и Министерство внутренних дел сообщили об обнаружении мяса неизвестного происхождения общим весом 209 кг.

«Сотрудники АПБ и МВД в ходе совместной операции в Сальянском районе провели осмотр автомобиля Mercedes E220 99-EN-804, принадлежащего Сеймуру Азизли, жителю села Бейдили Билясуварского района. В результате осмотра транспортного средства были обнаружены две туши животного неизвестного происхождения общим весом 209 кг, которые не прошли ветеринарный осмотр и перевозились в антисанитарных условиях», — говорится в сообщении ведомств.

Согласно информации, из туш животных взяты образцы и отправлены в соответствующую лабораторию Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов для исследования.

По выявленному факту продолжается расследование.

Minval.az