«Я считаю, что армянская сторона, и особенно наша общественность, после всего происшедшего должна избавиться от страхов и перестать проявлять повышенную чувствительность к карабахскому вопросу».

Об этом на заседании Национального Собрания Армении заявил депутат от правящего блока «Мой шаг» Виктор Енгибарян, комментируя происходящее вокруг Карабаха после 44-дневной войны.

Политические силы, по его словам, должны перестать играть с чувствами людей.

«Это очень деликатный вопрос, и когда политические силы манипулируют им, оказывается, что подобное чувствительное отношение к данному вопросу, которое у всех нас имеется, мешает нам проводить более рациональную политику», — цитирует парламентария News.am.

Minval.az