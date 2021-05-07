Госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT, заявил, что не хочет «вдаваться в гипотетические вопросы». По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям двух стран, но не исключают ответных мер на «агрессивные действия» со стороны России.

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию»,— ответил Блинкен на вопрос о возможном отключении России от SWIFT в интервью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

Он отметил, что США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. При этом госсекретарь заявил, что, если РФ продолжит предпринимать «безрассудные или агрессивные действия», то США не оставят их без ответа. По его словам, речь идет о действиях России в отношении Украины и о ситуациях, где действиях РФ сталкиваются с интересами США или приводят к возникновению угроз для партнеров США. «Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от РФ, от ее действий или отсутствия действий»,— сказал Энтони Блинкен.

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