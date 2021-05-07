Сергей Лавров сделал нынче чрезвычайно ответственное заявление. Мало того, очень смелое, по-граждански мужественное заявление. Глава российского МИД, стремясь поставить на место некоторых российских политиков и парламентариев, позволявших себе «провокационные высказывания о территориальной целостности Казахстана», одновременно дезавуировал и подобные же трактовки слов, сказанных самим президентом Путиным. Об этом в своем Facebook написал политолог Аркадий Дубнов.

«Посудите сами. Сегодня в интервью главному казахстанском телеканалу «Хабар-24» господин Лавров сказал, такие политики «просто пытаются привлечь к себе внимание», подчеркнув, что от тех, кто определяет политику России по отношению к Казахстану, таких высказываний никогда не звучало и не прозвучит». Понятно, что задавая вопрос российскому министру, руководитель «Хабар-24», Ерлан Бекхожин имел в виду депутатов российской Думы Вячеслава Никонова и Евгения Федорова. Первый из них в декабре прошлого года в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России», раньше «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен».

«Бредом сивой кобылы» назвал тогда эту репризу внука В.М. Молотова министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. А поддержавший однопартийца-единоросса депутат Фёдоров назвал реакцию казахстанского министра «проявлением неблагодарности».

Но ведь все мы хорошо помним, что народный избранник Никонов всего лишь копипастил главу государства Российского, рассуждавшего в июне 2020 года следующим образом:

«… если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа».

Да, В.В.Путин старался чрезвычайно аккуратно выговаривать эти слова, избегая упоминать, какая же неблагодарная республика не вернула русскому народу полученные от него «подарки». Кто-то считал, что речь шла об Украине, а вот Никонов, очевидно, решил иначе, — про Казахстан. Может, знал что…

Поэтому думаю, надо отдать должное С.В.Лаврову, сумевшему окончательно заверить дружественный русским народ, что молотовский внук совершенно случайно расширил путинские определения на их страну, чей «суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Россия полностью уважает»

А то, что он считает, будто «такие провоцирующие высказывания парламентариев — неизбежная часть демократической жизни», будем считать спецификой представлений об этой самой жизни главного российского дипломата», — написал Дубнов.

Minval.az