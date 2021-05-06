Турецкие «силовики» продолжают антитеррористическую «зачистку». Новый, 15-й этап антитеррористической операции Eren, направленной на полное устранение угрозы терроризма внутри страны, стартовал в четырех провинциях Турции — Агры, Йыгдыр, Карс и Ардаган. Все четыре — сопредельные с Арменией.

Подробности выбора такой «антитеррористической географии» в Анкаре по понятным причинам не раскрывают. Однако накануне старта новой «зачистки» турецкие СМИ распространили сенсационную новость: террористы РКК ведут переговоры с армянскими «размапетами», то бишь военачальниками, о покупке оружия.

Поясним. Турция развернула «зачистку» во многих регионах, от северного Ирака и до собственных восточных и юго-восточных регионов. Удары наносятся по лагерям и базам террористов, Анкара активно использует авиацию, в том числе боевые вертолеты и уже прекрасно зарекомендовавшие себя во многих конфликтах ударные беспилотники. А это уже поставило террористов РКК перед необходимостью заполучить эффективные средства ПВО. В частности, заинтересовало террористов такое оружие, как ЗРК «Оса», которое они намерены разместить на своих базах на севере Ирака, чтобы защититься от воздушных ударов во время террористических «зачисток».

Это, конечно, популярное оружие. Одно плохо: как показывают итоги 44-дневной войны, турецкие «Байрактары» весьма эффективно уничтожают с воздуха этих «насекомых». Уже в декабре было объявлено, что Азербайджан уничтожил в Карабахе уничтожены 40 комплексов ЗРК «Оса», пять единиц ЗРК «Тор», четыре единицы ЗРК «Куб», 14 зениток «Застава». Но то ли в РКК, в отличие от ведущих военных академий мира, опытом войны в Карабахе не заинтересовались, то ли уверены, что «воюет не оружие, а люди», и оплошали именно «зинворы», а не «Осы», и в результате снарядили в Армению впечатляющую делегацию, переговоры с которой вели Виталий Баласанян, именующий себя «секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха», бывший «министр обороны Нагорного Карабаха», ныне — глава военной инспекции Минобороны Армении Джалал Арутюнян и Самвел Бабаян, персонаж, не занимающий никаких официальных постов, но, несомненно, по-прежнему весьма влиятельный.

Нет полной ясности, участвовал ли в переговорах, к примеру, ереванский «оружейный барон» Давид Галстян, удалось ли договориться и если да, то кто и сколько на этой сделке, пардон, «наварил». Но в чем нет сомнений, так это в том, что Армения в очередной раз подтвердила свою репутацию «черного супермаркета» оружия. Подобных «эпизодов» в ее истории предостаточно. Через Армению оружейный «сэконд-хэнд» поставлялся радикальным шиитским группировкам в том же Ираке. Сюда направлялись «борты» с оружием из Ливии. Армянские летчики доставляли контрабандное оружие в Африку, в том числе по заказу небезызвестного Пригожина и его ЧВК «Вагнер», за что были отлучены от европейского неба. Наконец, с завидной частотой Армения «светится» и в контрабанде радиоактивных и расщепляющихся материалов — благодаря Мецаморской АЭС. Тем более вряд ли стоит удивляться, что оружие поставляется давним партнерам Еревана — террористам РКК, а в качестве посредников выступают карабахские «бонзы». И тем более примечательно, что здесь обсуждают с террористами поставку ЗРК «Оса» — оружия, которое может угрожать не только военной авиации, но и гражданским самолетам.

А в истории авиатеррора у армянской стороны весьма богатый «послужной список». В том числе и с использованием средств ПВО. Примерно из такой же «Осы», поставку которой террористам РКК обсуждают Виталий Баласанян, Джалал Арутюнян и иже с ним, еще в 1994 году в Карабахе армянские сепаратисты сбили иранский гражданский спецрейс, доставлявший из Москвы в Тегеран членов семей иранских дипломатов. В те же годы было сбито и несколько азербайджанских вертолетов. Гибель вертолета Ми-8 20 ноября 1991 года в окрестностях села Каракенд — ее жертвами стали многие государственные деятели Азербайджана, военные, журналисты и наблюдатели, представлявшие Россию и Казахстан, и другой Ми-8, сбитый в окрестностях Шуши 25 января 1992 года — тогда погибли 44 человека — примеры наиболее трагичные, но не единственные. Во время июльских боев 2020 года на сайте Минобороны Армении (!) появились кадры, как местная ПВО берет на прицел гражданский лайнер. Во время 44-дневной войны Армения пыталась сбивать из ЗРК С-300 гражданские лайнеры на подлете к Баку, а местные политики уверяли: Ереван-де имеет право сбить любой самолет, если посчитает, что он доставляет в Азербайджан оружие или «наемников».

И вот теперь столь опасным опытом Армения делится с террористами РКК. Поставляя им заодно и средства ПВО. А это значит, что если не будут приняты незамедлительные меры в политической сфере, то в ближайшее время может понадобиться новая «зачистка» «осиного гнезда».

Нурани, обозреватель

Minval.az