«Продолжаются работы Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по доставке в страну новой техники».

Об этом заявил начальник отдела исследований и очистки территорий ANAMA Идрис Исмайлов.

Он сказал, что имеется несколько предложений относительно того, в каких странах будет приобретаться техника. По словам представителя агентства, новую технику планируется закупить у братской Турции, а также у компаний других стран.

«В настоящее время специалисты агентства обмениваются мнениями в этом направлении, в ближайшее время общественности будет предоставлена информация», — добавил он.

Minval.az