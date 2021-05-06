В системе здравоохранения будут проведены реформы.
Об этом заявил первый замминистра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев.
По его словам, общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни.
В системе здравоохранения будут проведены реформы.
Об этом заявил первый замминистра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев.
По его словам, общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни.
Дата: 2021/05/06 12:27
Раздел: Наша жизнь
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