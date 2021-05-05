Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной народного поэта Фикрета Годжи.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В некрологе говорится, что 5 мая 2021 года на 86-м году жизни скончался видный представитель современной азербайджанской литературы, первый секретарь Союза писателей Азербайджана, лауреат Государственной премии, получатель персональной пенсии президента Азербайджана, народный поэт Фикрет Годжа (Фикрет Гёюш оглу Годжаев).

«Фикрет Годжа своим творчеством с глубоким социальным содержанием привнес в тематику, поэтическую форму и стиль выражения нашей современной поэзии своеобразные оттенки, его произведения полюбились широкой читательской аудитории. Песни на слова Фикрета Годжи занимают большое место в репертуаре известных певцов.

Произведения Фикрета Годжи об освободительной борьбе нашего народа играют важную роль в воспитании патриотического духа подрастающего поколения.

Память о выдающемся поэте, заботливом и искреннем человеке всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал», — говорится в некрологе.

Minval.az