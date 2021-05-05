«На данный момент назначения по инвалидности сделаны по I, II и III группам».

Об этом на пресс-конференции заявил директор Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров.

По его словам, документы о новых критериях инвалидности уже поданы в Милли Меджлис.

Он отметил, что группы инвалидности будут упразднены. Этот показатель будет выражаться в процентах: «Текущая группа I составит 81-100 процентов, группа II — 61-80 процентов, группа III — 31-60 процентов. При этом по показателю 10-30 процентов будет назначаться инвалидность только в случае производственной травмы или профессионального заболевания. Мы изучаем опыт многих ведущих стран мира».

Д. Абдул-Гадиров подчеркнул, что в этом году было подано 80 тысяч заявок на назначение инвалидности, из которых более 25 тысяч были удовлетворены.

Minval.az