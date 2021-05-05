За последние годы было выявлено и отменено более 7000 ложных назначений инвалидности.

Об этом заявил председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров на пресс-конференции, посвященной работе, проделанной в первом квартале этого года в сферах оценки инвалидности и реабилитации, и предстоящим целям.

По его словам, согласно актуарным расчетам, в результате удалось предотвратить незаконное расходование бюджетных средств в размере 30 млн. манатов в год, и более 735 млн. манатов в течение долгого периода.

Председатель агентства отметил, что постановлением Кабинета Министров от 30 декабря 2015 года, срок действия инвалидности в стране был автоматически продлен на 5 лет без каких-либо проверок, без проведения обследований. Это решение охватило 190 тыс. человек.

«В связи с отменой 266 инвалидностей уже сделано обращение в Генеральную прокуратуру. В суд обратились всего более 300 из более 7000 лиц, инвалидность которых отменена», — отметил он.

Minval.az