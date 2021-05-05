Назначен новый директор Space TV.
Об этом сообщили в Space TV.
На эту должность назначена Ульвия Микаилова. Она уже представлена коллективу.
Назначен новый директор Space TV.
Об этом сообщили в Space TV.
На эту должность назначена Ульвия Микаилова. Она уже представлена коллективу.
Дата: 2021/05/05 12:52
Раздел: Наша жизнь
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