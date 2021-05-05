В Баку восстанавливают легендарный «Луна-парк».

Этот парк, расположенный на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку, долгое время находился в запущенном состоянии. В настоящее время на его территории ведутся работы по восстановлению и благоустройству.

Парк был разбит в 1875 году на территории, которая в то время называлась «Черным городом». Почва для него была доставлена из южных регионов республики, а воду для поливки посаженных в нем деревьев и кустарников привозили специальные танкеры из Астрахани, передает Тренд.

В 1922 году эта территория получила статус парка. Первоначально он назывался «Парк Луначарского», а позже был переименован в Парк культуры и отдыха имени Низами.





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