

В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку — 54.2 %.

Об этом сообщает сайт koronavirusinfo.az.

Число случаев заражения коронавирусом в Абшеронском районе — 12.9 %, в центральных районах составляет 12 %, Гянджа-Газахском регионе – 7,3%, в Шеки-Загатальском регионе – 4.2%, Губа-Хачмазском регионе — 3,1%, в Лянкяране — 2,4%, в Горном Ширване — 2,4%, в Верхнем Карабахе — 1,4%. 0,3 % случаев заражения выявлено у приехавших из-за рубежа.

Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване — 0,03%.

В настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Процент инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 14.7%, в Хатаинском районе — 13.4%, в Ясамальском районе — 12.3 %, в Сабунчинском районе — 11.1%, в Наримановском районе — 8.2%, в Сураханском районе — 8.2%, в Насиминском районе — 7.9%, в Низаминском районе — 7.0%, в Хазарском районе — 7.1%, в Гарадагском районе — 4.5%, в Сабаильском районе — 5.1%, в Пираллахинском районе — 0.5%.

Minval.az