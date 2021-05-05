Скончался первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный поэт Фикрет Годжа.
Ф.Годжа скончался в возрасте 85 лет.
Фикрет Годжа родился 25 августа 1935 года в селе Котанарх Агдашского района.
Скончался первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный поэт Фикрет Годжа.
Ф.Годжа скончался в возрасте 85 лет.
Фикрет Годжа родился 25 августа 1935 года в селе Котанарх Агдашского района.
Дата: 2021/05/05 8:54
Раздел: Life-style
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