Скончался первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный поэт Фикрет Годжа.

Ф.Годжа скончался в возрасте 85 лет.

Фикрет Годжа родился 25 августа 1935 года в селе Котанарх Агдашского района.

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