Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с резидентом-представителем Программы развития ООН (UNDP) в Азербайджане Алессандро Фракассетти.

Как сообщили в Минэкономики, М.Джаббаров отметил в ходе встречи, что Азербайджан эффективно сотрудничает с различными специализированными учреждениями ООН, в рамках этого сотрудничества подписано несколько документов и осуществлены совместные проекты.

В ходе встречи была предоставлена информация о мероприятиях, осуществленных правительством Азербайджана с целью устранения негативного влияния пандемии на экономику, дана высокая оценка поддержке, оказываемой в этом направлении UNDP.

Было подчеркнуто, что UNDP провела в 2020-2021 годах опросы с целью оценки влияния коронавируса на субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства в Азербайджане (KOB), предложила свою помощь в разработке пакета конкуренции для КОВ в направлении устранения последствий пандемии и войны.

Резидент-представитель Программы развития ООН (UNDP) в Азербайджанской Республике Алессандро Фракассетти отметил, что представляемая им организация осуществляет эффективное сотрудничество в ряде сфер с нашей страной, подчеркнул, что UNDP планирует оказать поддержку в проведении восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях.

Minval.az