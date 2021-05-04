На официальную страницу Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана в Instagram поступила жалоба от гражданки, сообщившей о знакомстве с неким человеком, представившимся полицейским, а после начавшим шантажировать ее.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Обращение было безотлагательно рассмотрено. В результате проведенных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель города Сумгайыт Эльмир Султанов.

В ходе расследования задержанный признался, что, представившись сотрудником полиции, угрожал знакомой в социальной сети и вымогал деньги. При обыске в доме и автомобиле были обнаружены форма майора полиции, сувенирные наручники, полицейские шевроны и другие вещественные доказательства. В ходе следственных мероприятий было установлено, что Э.Султанов ранее отбывал срок по статьям 182.1 и 310 УК Азербайджана и вымогал деньги, выдавая себя за сотрудника полиции.

На сей раз в отношении Эльмира Султанова возбуждено уголовное дело по статье 182.1 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные и оперативные мероприятия.

МВД республики призывает пострадавших от злодеяний Э.Султанова обращаться на номер 102, официальные страницы ведомства в Instagram и Facebook.







Minval.az