Проектом «Процветающий Абшерон», реализуемым Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и ООО «Бакинская служба обустройства», на этот раз воспользовались жители поселка Пиршаги.

Как сообщили в агентстве, при участии председателя правления Агентства по развитию МСБ Орхана Мамедова и директора ООО «Бакинская служба обустройства» Бинната Али Гасымова проживающим в Пиршаги семьям были розданы ростки розмарина. Так, 40 семьям было выдано более 10 000 ростков, по 250 растений на каждую семью. В ближайшие месяцы число привлеченных к проекту семей будет увеличено, а количество ростков, выдаваемых каждой семье, достигнет 500.

Следует отметить, что семьи будут заботится о растениях за определенную ежемесячную плату. По прошествии 6–12 месяцев растения у них заберут, и если они захотят продолжать участвовать в проекте, будут выданы новые ростки.

Целью проекта «Процветающий Абшерон» является поддержка развития самозанятости и семейных фермерских хозяйств, предоставление возможности дополнительного дохода малообеспеченным семьям. Инициатива также вносит вклад в увеличение площадей зеленых насаждений, развитие растениеводства и сферы переработки в сельском хозяйстве.

Исключительная важность проекта «Процветающий Абшерон» в условиях карантинного режима в связи с пандемией коронавируса заключается в том, что семьи, не покидая свои дома, смогут получить дополнительный доход, ухаживая за растениями на своих приусадебных участках.

Растения, выращенные в рамках проекта, наряду с использованием в обустройстве Баку и прилегающих районов, также применяются в производстве косметической и фармацевтической продукции и масел.

В рамках проекта «Процветающий Абшерон», реализуемого с 2019 года, в общей сложности более 600 малообеспеченных семей, проживающих в поселках Балаханы, Зира, Новханы, Амирджан, Рамана и Пиршаги, получили около 270 000 ростков различных растений (лаванда, розмарин и др.)

Отметим, что проект «Процветающий Абшерон» реализуется в рамках подписанного в 2019 году контракта о сотрудничестве между ООО «Birgə İnvest» (учреждена Агентством по развитию МСБ) и Balaxanı Green Garden при ООО «Бакинская служба обустройства».



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