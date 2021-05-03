В Сураханском районе города Баку проведена операция по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории района.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, в ходе операции сотрудники районного управления полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее судимых Сулеймана Исмаилова, Фирудина Кюльманова и Джалала Абдуллаева. В ходе обыска у них было обнаружено и изъято около 2 кг героина, 240 гр метамфетамина и 39 таблеток трамадола.

В результате операции, проведенной сотрудниками 42-го отдела Сабунчинского районного управления полиции, в поселке Нардаран был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее судимый Гусейн Мусаев. В ходе обыска при нем и в его автомобиле было обнаружено и изъято 1 кг 360 гр героина.

В управлениях полиции Сураханского и Сабунчинского районов в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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