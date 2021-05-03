Выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями представителем главы Исполнительной власти Агстафинского района по административно-территориальному округу села Хасансу.

Как сообщили в прокуратуре Агстафинского района, в результате расследования, проведенного на основании поступившего в прокуратуру Агстафинского района обращения гражданина в связи с незаконными действиями представителя главы исполнительной власти района по административно-территориальному округу села Хасансу Велиева Векила Сафар оглу, возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Векил Велиев, злоупотребив служебным положением, с февраля 2019 года зарегистрировал несколько граждан в качестве социальных работников в ООО «Рабочий центр DOST», сознательно вводил ложную информацию о них в графики посещаемости, держал зарплатные карты этих граждан у себя и таким образом с февраля 2019 года по декабрь 2020 года присвоил в общей сложности 7900 манатов.

Велиеву Векилу Сафар оглу были предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного Кодекса, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется следствие.

Minval.az