Общественное объединение «Азербайджанская кампания против мин» продолжает регулярную деятельность по созданию единой Базы данных о пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов на территории Азербайджана и по изучению и решению их проблем.

По полученным организацией из официальных структур, от региональных координаторов и других источников данных, в апреле 2021 года зарегистрировано 8 инцидентов, в результате которых от мин пострадало 12 человек.

В результате погибли одно гражданское лицо и один военнослужащий, четверо гражданских лиц и шесть военных получили ранения. В апреле 2021 года инциденты с минами произошли в Агдамском, Тертерском, Губадлинском и Зангиланском районах, сообщили в Объединении.

В целом, за минувший период 2021 года 54 гражданина Азербайджана пострадали от мин и НРБ.

Кроме того, в апреле 2021 года на территории Азербайджанской Республики в результате разрыва мины пострадали сотрудник МЧС Армении и два российских миротворца.

Minval.az