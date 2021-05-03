Справедливости ради следует отметить, что в течении минувшего года мы наблюдали «активную реанимацию» политических партий после их продолжительной спячки. Более того, эта «спячка» длилась в течении многих лет. Порою даже возникало ощущение того, что эти партии сами забывали о своем существовании. В лучшем случае некоторые из них функционировали в качестве клуба любителей политических сплетней, где за чашкой чая «решались» глобальные вопросы современного мира. А так называемые радикалы, как грибы после дождя давали о себе знать только в преддверии выборов, сразу после которых они вновь исчезали в небытие.

Сегодня социальные сети, информационные порталы, газеты, а также телевизионные каналы буквально пестрят информацией о политических партиях. Лидеры партий приглашаются на телевидение и становятся гостями политических передач. Благодаря доступности интернета интервью с представителями оппозиционных партий буквально заполняют собой все интернет-пространство. На страничках государственных газет выделяются места для специальных рубрик, которые посвящены политическим партиям и их лидерам. Государство инициирует политический диалог, который в первую очередь на руку партиям, ведь благодаря этому диалогу они могут продемонстрировать свой потенциал и принять активное участие в политической жизни страны. Создаются благоприятные условия для регистрации партий, регулярно организуются встречи руководителей партий с представителями власти. Глава государства вопрос развития политических партий обозначает в качестве национального интереса страны. Даже только эти перечисленные факты указывают на эволюцию демократического развития политических партий страны.

А теперь перейдем непосредственно к вышеобозначенному вопросу. Политическая партия – это институциональный инструмент ведения легальной политической борьбы. Люди согласно своим политико-идеологическим взглядам объединяются в партии для того, чтобы отстаивать свои взгляды. Они представляют обществу и правительству свое альтернативное концептуальное видение разрешения конкретно существующих отраслевых вопросов. Принципиально подчеркиваю слова «свое» и «альтернативное» видение. Политическая активность нашей оппозиции в большинстве случаев основывается только лишь на критике политической власти. Иными словами, всю свою политическую активность они посвящают не себе, а искажению результатов работы власти. Развивая мысль, позволю себе образное сравнение: как можно заставить полюбить себя, когда ты все время говоришь не о себе, а о другом человеке. Радикалы не учитывают эту примитивную социо-психологическую особенность. Их шумная «сплетняческая» демагогия через некоторое время превращается в бессмысленную банальность, а негативная истерика просто начинает раздражать. Поэтому массовое разочарование в радикальной оппозиции является всего лишь вопросом времени.

Пора бы понять, что политика, основанная только лишь на огульной критике, от которой при этом еще и припахивает дешевой демагогией неполноценной гласности восьмидесятых, не способна быть эффективной и не может быть симпатичной для «серьезного» избирателя. Электорат подобной политики формируется только лишь как результат всплеска эмоций применительно к каждому отдельному событию. Как только конкретная эмоция остывает, электоральный мираж радикалов рассеивается. Вот почему радикальная оппозиция всех стран мира пытается вытащить людей на улицы. «Улица» может продлить жизнь ярким эмоциям, а в состоянии аффекта и под воздействием психологии толпы человек способен на неадекватные поступки. Увы, но именно в этом и заключается алгоритм политики радикальной оппозиции.

Философская суть предназначения политических партий, как раз и заключается в том, чтобы политическая активность стала доступной для каждого гражданина страны. Тем самым, партия делает политику гласным и общественным явлением. Не лишним будет напомнить, что краеугольный принцип самой демократии заложен именно в доступности политики. Поэтому критика радикальной оппозиции по поводу многочисленности политических партий у нас в стране, мягко говоря, непонятна. Подобная позиция может объясняться только лишь боязнью конкуренции, ведь среди многочисленных партий они могут потерять свой статус «зловещей» и непримиримой оппозиции. А это обязательно венчается потерей своих заморских доноров.

Развивая мысль, позвольте напомнить старый, но все еще пробивной принцип рыночной экономики: конкуренция – это естественный механизм развития экономики. Если переложить данную формулу на плоскость политических отношений, то получается, что партийный плюрализм является механизмом развития и углубления демократических отношений. Более того, политические партии способствуют процессу формирования устойчивых демократических традиций. Можно, конечно, поспорить, но согласитесь, что данная точка зрения имеет право на существование.

Асиф Адиль

Minval.az