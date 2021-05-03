США «внимательно следят» за отводом вооруженных сил России от границ Украины, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с усилением «агрессивных действий» со стороны России в Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины.

«Мы очень, очень внимательно за этим (отводом войск) следим», — заявил американский госсекретарь в интервью телеканалу CBS.

«На границе с Украиной сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года, когда Россия фактически вторглась в страну. Я не могу сказать, что мы осведомлены о намерениях Путина (президента России). И существует бесчисленное множество вариантов его поведения в данной ситуации. То, что мы можем наблюдать в течение последних нескольких дней — это, по-видимому, решение отвести часть войск, и некоторые из них уже начали отходить», — сообщил госсекретарь США.

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