Победителем второго сезона шоу «Маска» стал артист, выступавший в маске Крокодила. Им оказался певец Джахид Гусейнли более известный, как JONY.

В суперфинал вышли четыре маски. После первого тура вылетел Заяц. Им оказался комик Тимур Батрутдинов.

Следующим жюри разоблачило Змею, которой досталась бронза. Роль Змеи играла солистка группы «Инь-Ян» Юлия Паршута.

За победу в итоге боролись Лама и Крокодил. Члены жюри большинством голосов отдали победу второму. Оказалось, что в костюме Ламы выходил оперный певец Юсиф Эйвазов, хотя некоторые члены жюри указывали на певца Алексея Чумакова. Оперная звезда скинул 35 килограммов. Оказалось, что с самого первого выпуска он мечтал поучаствовать в «Маске».

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