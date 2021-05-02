Настоящей угрозой на Корейском полуострове являются США, их вскоре ждет кризис, если продолжат «старую и отсталую» политику, заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын.

По словам главы МИД КНДР, «болтая языком», Байден допустил «весьма большую ошибку». Теперь, когда направление новой политики США в отношении Северной Кореи понятно, в Пхеньяне будут «вынуждены принять соответствующие меры». Министр отметил, что дипломатия США – это лишь «благовидная вывеска» для маскировки враждебных действий, а «сдерживание США» — инструмент для угроз.

Квон Чжон Гын заявил, что США нарушают суверенитет КНДР, осуждая ее оборонительные силы сдерживания, в то время как сами непрестанно угрожают Северной Корее ядерным оружием. «Ядерные учебные маневры, которые развернула новая администрация США против нас сразу после своего прихода к власти, в действительности показывают, кто кому угрожает на Корейском полуострове, и еще раз ясно подтверждают, что для противостояния Соединенным Штатам необходимо взращивать мощные силы сдерживания», — заявил северокорейский министр, слова которого приводит РИА Новости.

Отметим, что президент США Джон Байден ранее заявил, что ядерные программы Ирана и КНДР представляют «серьезную угрозу безопасности» США и мира в целом. Он пообещал противопоставить угрозам Ирана и КНДР «дипломатию и твердое сдерживание».

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