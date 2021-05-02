Позиция SWIFT в вопросе отключения России остается неизменной, SWIFT соблюдает все соответствующие законы о санкциях, говорится в заявлении на сайте Российской национальной ассоциации SWIFT (Россвифт), сообщает российский интернет-сайт finanz.ru.

«В связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT, позиция SWIFT остается неизменной», — указывается в заявлении.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против «Северного потока — 2», Росатома, «русских олигархов», а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». За утверждение резолюции в четверг на сессии в Брюсселе проголосовали 569 депутатов Европарламента из 682 присутствовавших, против — 67.

На международном сайте системы отмечается, что SWIFT полностью соблюдает все применимые законы о санкциях. Однако ответственность за обеспечение соответствия отдельных финансовых операций законам о санкциях возлагается на финансовые учреждения, осуществляющие их. SWIFT в свою очередь является только поставщиком услуг обмена финансовыми сообщениями.

Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций.

Minval.az