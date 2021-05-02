Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Португалии.

Вслед за Хэмилтоном финишировал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Замкнул тройку ещё один гонщик Mercedes Валттери Боттаc, сообщает RT.

Minval.az