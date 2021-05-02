Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Португалии.
Вслед за Хэмилтоном финишировал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Замкнул тройку ещё один гонщик Mercedes Валттери Боттаc, сообщает RT.
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Португалии.
Вслед за Хэмилтоном финишировал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Замкнул тройку ещё один гонщик Mercedes Валттери Боттаc, сообщает RT.
Дата: 2021/05/02 20:03
Раздел: Спорт
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