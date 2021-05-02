В США в возрасте 89 лет умерла актриса Олимпия Дукакис. Об этом сообщила пресс-служба Академии кинематографических искусств.

«Олимпия Дукакис приносила на сцену и экран тепло, юмор и остроумие на протяжении почти 60 лет, включая звездную серию незабываемых ролей в «Стальных магнолиях», «Сказках города» и «Власти луны», за которую получила премию «Оскар» в номинации за лучшую женскую роль второго плана. Ее будет не хватать», – отметили в сообщении.

О смерти актрисы 1 мая в Facebook написал ее брат Аполло Дукакис.

«Сегодня утром в Нью-Йорке скончалась моя любимая сестра Олимпия Дукакис», – отмечено в посте.

По информации брата, у актрисы в последние месяцы были проблемы со здоровьем, отмечает «Гордон».

Minval.az