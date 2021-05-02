Опознание тел 45 погибших в ночь на пятницу в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон завершено.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства.

«Опознание 45 жертв катастрофы на горе Мерон завершено в Национальном институте судебной медицины в Абу-Кабире», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС. Среди погибших — шесть граждан США и двое канадцев.

2 мая в Израиле объявлено днем национального траура в связи с трагедией на горе Мерон. «Приспущены государственные флаги над общественными зданиями, базами Армии обороны Израиля и представительствами Израиля за границей», — сообщила канцелярия премьера еврейского государства.

Minval.az