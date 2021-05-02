В Балакянском районе задержаны наркоторговцы.

В результате операций, проведенных сотрудниками Балакянского районного отдела полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны житель города Балакян Насреддин Ибрагимов, неоднократно судимый Азер Абдуллаев, житель села Гуллар Магомед Магомедов, житель района Руслани Халилов. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты наркотики и метамфетамин, передает АПА.

По фактам возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.



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