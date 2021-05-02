Обнародован прогноз погоды на 3 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 11-13, днем 19-23, в Баку ночью 11-13, днем 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – ночью 70-80 процентов, днем 40-50 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, времени дожди. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15, днем 23-28, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.

Согласно медико-метерологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метерологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az