Музыкальная премия «Грэмми» в следующем году организуют по новым правилам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS), которая вручает награду.

В частности, «Грэмми» отказалась от «секретных комитетов» — в них входило от 15 до 30 представителей индустрии, которые отбирали номинантов на несколько номинаций. Речь идет о наградах «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист». Теперь выбор номинантов будет основан на голосах членов академии.

Кроме того, академия введет две новые категории наград: «Лучшее глобальное музыкальное выступление» и «Лучший альбом Musica Urbana» (латинская урбанистическая музыка). Организаторы «Грэмми» также проведут переаттестацию среди большей части — более 90 процентов — членов академии. Так академия убедится в том, что голосующие «активно участвует в создании музыки и музыкальной жизни».

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