Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции России против еврочиновников не помешают Европейскому союзу «привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека».

«Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека», — говорится в распространенном в субботу заявлении Борреля.

Глава евродипломатии также от имени ЕС «осудил решение России запретить въезд на российскую территорию восьми гражданам Европейского союза» и выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.

Minval.az