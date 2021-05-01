Правоохранительные органы Стокгольма разогнали в субботу несанкционированную демонстрацию против ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте полиции.

«Полиция обсудила [акцию] с организатором и заявила, что собралось более разрешенных восьми человек, — говорится в сообщении. — После того, как диалог не увенчался успехом, полиция решила распустить демонстрацию».

Всего на акцию на площади Норра Банторгет в центральной части города пришли несколько сотен человек. Организаторы демонстрации считают, что ограничения, введенные для снижения распространения инфекции, ограничивают свободу личности и нарушают права граждан.

Предыдущие крупные акции протеста против ограничений в связи с пандемией прошли в Стокгольме 6 и 20 марта. На первой из них пострадали шесть человек.

Minval.az