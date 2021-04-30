Более двух десятков женщин обвинили в домогательствах одну из звёзд сериала «Доктор Кто» Ноэля Кларка (он играл персонажа Микки Смита).

Среди обвинительниц — даже его бывшие коллеги. Актёр не только приставал к ним, но и якобы рассылал неприличные фото. Также его обвиняют в буллинге (травле) своих жертв. «Лайф» со ссылкой на The Sun пишет, что происходило это с 2004 по 2019 год. В результате артист лишился премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

«За свою 20-летнюю карьеру в работе я главными всегда считал инклюзивность и разнообразие, на меня никогда не жаловались. Если кто-то из тех, кто работал со мной, когда-либо чувствовал недостаток комфорта или уважения, я приношу искренние извинения», — сказал он в своём обращении к тем, кто счёл его действия недопустимыми.

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