Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев считает «мощным человеком» бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Он отметил, что познакомился с Саакашвили после выступления на онлайн-форуме.

«Я выступаю на этом форуме, и по поводу реформ после меня выступает Михаил Саакашвили. Он меня заметил – ему понравилось. И буквально через 15 минут он уже звонит мне. То есть он настолько быстрый человек… Причем он ехал в это время на машине из Одессы. И он на форуме выступал так: он с машиной остановился, припарковался на обочине, у него в руках кофе: видать, на заправке ближайшей взял. Вообще, он меня удивляет очень своей быстротой. И он быстро меня нашел, быстро позвонил: прям там же, из машины, – и говорит: «Приезжай в Киев. Мне очень понравилось – поговорим», — сказал Сейсембаев, слова которого приводит «Гордон».

По его мнению, Саакашвили – «это танк».

«Действительно, он мощный», – добавил бизнесмен.

Minval.az