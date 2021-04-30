Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Пасхой.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2021/04/30 14:47
Раздел: Наша жизнь
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