Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» обратилось к общественности.

В обращении говорится, что административно-территориальная единица «Нагорный Карабах» и понятия ее статуса больше не существует.

«Как и все национальные меньшинства, проживающие в нашей многонациональной стране, армяне будут свободно жить в Азербайджане как отдельные граждане.

В новой реальности, сложившейся после Отечественной войны, понятия «азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона» и «армянская община Нагорно-Карабахского региона» утратили свою актуальность и общественное значение. Учитывая все это, общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики» 30 апреля 2021 года, проведя собрание, приняло решение о роспуске организации.

Мы и впредь направим деятельность на успешное завершение Великого возвращения наших исторических и исконных земель под руководством президента Ильхама Алиева, возрождение Карабаха», — говорится в обращении.

В Общине отметили, что учитывая вышесказанное, принято решение о создании ОО «Возвращение в Карабах».

Minval.az