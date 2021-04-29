Правительство Нидерландов дало добро на присутствие зрителей на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдёт в этом году в мае в Роттердаме. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на De Telegraaf.

Организаторы «Евровидения» подтвердили, что на конкурс будут допущены максимум 3,5 тысячи человек. Такое жёсткое ограничение установлено для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на конкурсе.

Продажа билетов на репетиции, полуфиналы и финал конкурса начнётся в первых числах мая.

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