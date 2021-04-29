Масштаб организации попытки государственного переворота в Беларуси и покушения на президента Александра Лукашенко указывает на то, что он готовился не без помощи из-за рубежа. Такую точку зрения озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он указал, что речь шла не просто о физической ликвидации президента и взятии в заложники членов его семьи, но и технически сложных действиях, как, например, блокирование энергосистемы страны.

«Без помощи или без поручения «государства Икс» такие действия выполнять невозможно и даже невозможно планировать», — считает Песков, слова которого приводит «Лайф».

Minval.az