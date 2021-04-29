Признание Вашингтоном т.н. «геноцида армян» является проявлением политики «кнута и пряника», а не реальным состраданием народу Армении.

Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я думаю, что в большей степени вот это вот признание «геноцида» (ковычки Minval.az) со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник. Это не желание сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении», — считает представитель Кремля.

Minval.az