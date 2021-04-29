«По поручению президента Азербайджана для реализации проекта «Умное село» в селах I, II, III Агалы Зангиланского района от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) очищено 72 га территории».

Об этом сказал сотрудник ANAMA Бахруз Намазов.

Он отметил, что работы по очистке территории продолжаются.

«В связи со строительством аэропорта в Зангилане ANAMA очистило 68 тыс. кв. м территории. В общей сложности в Зангилане работы по очистке от мин проведены на 3 млн. 530 тыс. кв. м территории. Эта работа продолжается», — цитирует Намазова АПА.

Minval.az