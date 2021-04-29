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Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 28 апреля на территории республики выявили и задержали в общественных местах 9 активных больных коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу и вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, о чем были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса в отношении 1 человека. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом.

Minval.az