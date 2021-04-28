Актер Арнольд Шварценеггер назвал последнюю церемонию вручения премии Оскар «слишком скучной. Свое мнение он высказал в эфире шоу Джимми Киммела Live.

Звезда Терминатора подчеркнул, что посмотрел только треть церемонии, а затем просто выключил ее.

«Больше не мог смотреть это, потому что на сцене было так много талантов, но это было слишком скучно. Как они со всеми этими талантами могли сделать его таким скучным?» – приводит мнение актера «Корреспондент».

На вопрос ведущего, можно ли сделать мероприятие лучше, Шварценеггер пошутил, что в следующий раз нужно провести на Muscle Beach – площадке для тренировок в Санта-Монике, где собираются гимнасты и атлеты, а в последнее время обосновались представители различных школ йоги.

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