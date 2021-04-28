Нет никаких ограничений на использование автобусных полос в выходные, так как общественный транспорт не работает по субботам и воскресеньям.

Об этом в ходе проведенной пресс-конференции заявил председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Он отметил, что автобусы-экспрессы в аэропорт в данный момент не функционируют, согласно решению Оперативного штаба в связи с приостановкой авиарейсов из-за пандемии. Возобновление их деятельности зависит от решения Оперштаба.

Вюсал Керимли также прояснил вопрос об увеличении количества автобусов: «Мы должны увеличивать не количество автобусов, а удлинять их маршруты. Пока закрыто метро, вопрос невозможно решить, выпуская больше автобусов».

Minval.az