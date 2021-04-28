Арестован человек, присвоивший 165 тысяч манатов граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, были выявлены основательные подозрения в том, что Джаванширов Фахраддин Сулейман оглу предлагал родным обвиняемым оказать содействие в прекращении производства по отдельным уголовным делам, возбужденным в Следственном управлении Генпрокуратуры и Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД, и отмене избранной меры пресечения.

Он взял у них деньги в размере 165 тыс.манатов, пообещав, что передаст их полномочным должностным лицам. Джаванширову предъявлено обвинение по статьям 178.3.2, 32.4,312.2, избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие по делу продолжается.

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